'Volgend jaar heel Maastricht geel vanwege Dumoulin'

"En Tom is ook een toekomstige Tour de France-winnaar", voorspelde Janssen. "Volgend jaar wil ik naar Maastricht terug komen en dan hoop ik dat deze hele stad geel kleurt.”

Niet de laatste keer

In de toekomst kijken wil Dumoulin echter nog niet, al beseft hij wel dat zijn toekomst vanaf nu in de grote rondes ligt. "Ik heb nu voor de tweede keer bewezen dat ik voor de eindzege in een grote ronde kan strijden. In de Vuelta 2015 is het me niet gelukt, in de Giro is het me nu wel gelukt. Dan kun je niet meer zeggen dat het toeval is. Ik ga zeker vaker proberen een grote ronde te winnen. Dit was niet de eerste en de laatste keer. Ik heb nu ervaren hoe gaaf dit is.”

Dumoulin hoopt vooral nog altijd als Tom door het leven te kunnen. "Ik laat nu alles over me heen komen. Ik kan hier nu toch niks aan veranderen. Deze huldiging bewijst dat mijn status veranderd is. Ik ben en blijf een normale gast uit Maastricht die toevallig heel hard kan fietsen en toevallig een paar juiste keuzes in zijn leven heeft gemaakt. Dat maakt mij niks anders dan ieder ander mens.”