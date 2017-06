Sluiter is genuanceerd over het aantrekken van een mental coach. "Het is uiteindelijk aan haar om hierover te beslissen. Zij staat bovenaan in team Bertens. Ik kan een deur voor haar opengooien, maar ik moet haar daar niet in duwen. Dat werkt niet. Maar als ik een deur open zet, kan je dat gerust opvatten als een advies om naar binnen te stappen.”

Het is duidelijk dat Sluiter alles wil doen om de onzekerheid en de paniekaanvallen te voorkomen. "Het enige wat ik wil is dat ze – ongeacht het resultaat – prettiger op de baan staat. Kiki moet haar weg vinden met vallen en opstaan. In de afgelopen weken is ze opgestaan, hier is ze gevallen. Dat is niet erg, maar we moeten er wel wat mee.”