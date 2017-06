premium

Hogenkamp: 'Buikpijn geen excuus voor uitschakeling'

33 min geleden

Voor Richel Hogenkamp was de nederlaag op Roland Garros tegen de Belgische Elise Mertens (6-3 7-6 (5)) moeilijk te verteren. Ze was ook niet fit, maar wilde dat niet als excuus aanvoeren. „Ze was niet beter dan ik zou kunnen zijn. Ik heb gewoon niet goed gespeeld. Ja, dit is een gemiste kans.”