Vos na alle ophef: 'Vergelijk mij niet met Dumoulin'

Vos won zelfs de Giro Donne twee keer en opvolger Giro Rosa één keer en daarom zijn er mensen die beweren dat zíj de eerste Nederlander is die de Giro won. De Brabantse zelf wil niks van de vergelijking weten.

Foto: Instagram Marianne Vos

"Wie is er nu geen fan van Tom Dumoulin?!", aldus veelwinnaar Vos enthousiast op Instagram. "De afgelopen 3 weken weer genoten van zijn prestaties. Hoe goed sommigen het ook bedoelen, van mij hoeven de prestaties van mannen en vrouwen (in de Ronde van Italië en daarbuiten) niet naast elkaar gelegd te worden. Vergelijken is volgens mij sowieso een haast onmogelijke klus. Laten we nog even nagenieten van de winst van Tom en daarna hopen dat er nog meer van dit soort mooie prijzen volgen, zowel bij de mannen als vrouwen. Mooi voor de wielersport!"