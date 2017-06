Dessers zet donderdagmiddag in De Galgenwaard zijn handtekening onder een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij moet bij FC Utrecht de opvolger worden van Sébastien Haller die overstapt naar het Duitse Eintracht Frankfurt.

De goalgetter van NAC gaat met zijn nieuwe club komend seizoen Europa in. De ploeg van trainer Erik ten Hag versloeg in de finale van de play-offs om Europees voetbal AZ via strafschoppen.