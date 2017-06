Huntelaar in spoor Cruijff, Rijkaard, Litmanen

Johan Cruijff vertrok in 1973 na negen seizoenen in het eerste bij Ajax. Acht jaar later keerde 'El Salvador' terug in Amsterdam, nadat hij in de tussenliggende periode voor Barcelona, Levante en drie Amerikaanse clubs had gespeeld. Met Ajax won Cruijff na zijn terugkeer twee keer de landstitel en één KNVB-beker.

Johan Cruijff werd in 1983 landskampioen met Ajax na zijn terugkeer. Foto: HOLLANDSE HOOGTE

Frank Rijkaard wordt altijd als schoolvoorbeeld genoemd van de speler die na een succesvol verblijf in het buitenland een ideale rentree kent bij zijn oude club. Rijkaard vertrok in 1987 uit Amsterdam en keerde in 1993 terug, na contractperiodes bij Real Zaragoza en AC Milan. Met Rijkaard als stuwende kracht kende Ajax tussen 1993 en 1995 twee uiterst succesvolle seizoenen. Onder Louis van Gaal veroverde Rijkaard met de Amsterdammers twee landstitels en in 1995 de Champions League.

Frank Rijkaard bekroonde zijn terugkeer met de winst van de Champions League. Foto: HOLLANDSE HOOGTE

Aron Winter verkaste na de UEFA Cup-winst in 1992 van Ajax naar Italië. De middenvelder groeide bij Lazio Roma en Internazionale uit tot een zeer gewaardeerde speler, maar kende bij zijn terugkeer in Amsterdam in 1999 geen nieuwe successen. Op het EK van 2000 werd Winter nog wel recordinternational, maar Co Adriaanse stelde geen prijs op de alleskunner en 'verbande' hem naar kleedkamer 2. Op het moment dat Ajax in 2002 de landstitel pakte, was Winter verhuurd aan Sparta.

Jari Litmanen was tussen 1992 en 1999 een van de gezichten van de gouden periode van Ajax. Na zijn vertrek uit de ArenA kon de Fin bij Barcelona en Liverpool nooit zo nadrukkelijk zijn stempel op het spel drukken als dat hij in Amsterdam had gedaan. Bij zijn terugkeer in de zomer van 2002 werd Litmanen met open armen ontvangen, maar was hij in de twee daaropvolgende seizoenen (mede door blessureleed) nooit meer zo belangrijk als in het tijdperk van de jaren negentig. Vlak voordat Ajax in 2004 kampioen werd, ontbond de club het contract met de Fin, die zo weer de gelegenheid kreeg om in zijn vaderland te gaan voetballen.

Jari Litmanen juicht na zijn goal tegen AS Roma in de Champions League, december 2002. Foto: HOLLANDSE HOOGTE

Edgar Davids nam in 1996 afscheid van Ajax met een gemiste strafschop in de verloren Champions League-finale tegen Juventus. Het was de laatste daad van de pitbull in een uiterst succesvolle eerste periode. In januari 2007 maakte de linkspoot na bijna elf jaar zijn rentree in Amsterdam, en saillant genoeg bezorgde hij Ajax met de winnende strafschop in de finale de KNVB-beker ten koste van AZ. In de zomer van dat jaar brak Davids zijn scheenbeen, waarna hij pas begin 2008 weer kon voetballen. Aan het einde van dat seizoen vertrok hij bij Ajax.

Edgar Davids bekroont zijn terugkeer met de bekerwinst in 2007. Foto: HOLLANDSE HOOGTE

John Heitinga vertrok in de zomer van 2008 als Voetballer van het Jaar bij Ajax richting Atletico Madrid. Via de Spaanse club, Everton, Fulham en Hertha BSC keerde de verdediger in de zomer van 2015 terug bij de Amsterdammers. Heitinga werd als een held onthaald door de Ajax-fans, maar de ervaren international moest genoegen nemen met een rol als reserve. In het bekerduel met De Graafschap in september 2015 scoorde Heitinga, maar veel perspectief op speeltijd kon trainer Frank de Boer hem niet geven. In februari 2016 zette de WK-finalist van 2010 een punt achter zijn loopbaan.