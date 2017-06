Volleyballer Van Garderen naar topclub Modena

De transfer is bijzonder, want Van Garderen begon onlangs als beachvolleyballer aan de zijde van Christiaan Varenhorst. Dit als vervanger van Reinder Nummerdor. Maar het is nu dus zeker dat Van Garderen na de zomer zal terugkeren in zaal. Na het indoorseizoen zou hij dan wel weer kunnen aansluiten bij Varenhorst als beachvolleyballer, maar in dat geval is het traject van twee seizoenen naar de Olympische Spelen wel erg kort.

Modena is veelvoudig kampioen in Italië en was ooit de werkgever van de gouden olympiërs Bas van de Goor en Henk Jan Held. Ook komend seizoen gaat de ploeg meedoen met de strijd om de scudetto. "Modena heeft een geweldige geschiedenis en een geweldig publiek", zegt Van Garderen op de website van de club. "En het is een grote eer om daar met die topspelers en met topcoach Stoytchev te mogen werken."