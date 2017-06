'Rossi-fans kunnen opgelucht ademhalen'

De Italiaanse motorracelegende had vorige week lichte nier- en leverschade opgelopen door een zware val tijdens een motorcrosstraining. Hij mocht vrijdag het ziekenhuis in Rimini alweer verlaten.

"Fans van over de hele wereld kunnen opgelucht ademhalen", liet het team weten. De medische bazen van het circuit, de federatie en de MotoGP hebben allemaal verklaard dat de 38-jarige coureur fit is om te racen.

Rossi staat derde in de WK-stand. Vrijdag zal hij voor het eest op het circuit in Mugello rijden.

Valentino has been declared fit to ride at the Italian Grand Prix: https://t.co/S3tisg7AL4 #MovistarYamaha #MotoGP #ItalianGP #VR46 pic.twitter.com/dZcoJ6aVqc