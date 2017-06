Buijs vindt nieuwe club in Turkije

Buijs greep vorig jaar met Oranje net naast een medaille op de Olympische Spelen in Rio (vierde). Ze bleef vervolgens hangen in de Braziliaanse stad, waar ze onder leiding van de bekende trainer Bernardo 'Bernardinho' Rezende ging spelen voor Rexona Sesc. Die ploeg raakte onlangs echter de hoofdsponsor kwijt en moest daardoor een aantal toppers laten gaan, onder wie Buijs.

De ruim 1,90 meter lange volleybalster uit Oostzaan keert nu terug naar Turkije. Buijs speelde eerder in Istanbul voor topclub VakifBank. Ze is momenteel met Oranje actief op het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan.