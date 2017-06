Voormalig Mancunian ploeggenoot van Afellay

De Schot doorliep de jeugdopleiding van de Engelse recordkampioen en maakte in 2003 zijn debuut in de hoofdmacht. Hoewel Fletcher lang niet altijd een vaste basiskracht was, mede vanwege een chronische darmontsteking, speelde hij tot aan zijn vertrek in 2015 toch bijna 350 wedstrijden voor de 'Mancunians'. Hij vierde met ManUnited vijf landstitels en de winst van de Champions League in 2008.

Fletcher was de afgelopen twee seizoenen als aanvoerder van WBA in elke competitiewedstrijd van de partij. De Schotse international kon verlengen bij de nummer 10 van de Premier League, maar kiest toch voor een overstap naar Stoke, dat als dertiende eindigde. "Ik houd van nieuwe uitdagingen", zei Fletcher.