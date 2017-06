UEFA-baas wil WK 2030 in Europa

De voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA verkondigde donderdag na een bestuursvergadering in Cardiff dat hij zich daar hard voor gaat maken. "Europa is in 2030 weer aan de beurt'', zei de Sloveen. "We gaan dus strijden voor een Europees gastland.''

Het mondiale titeltoernooi vindt volgend jaar in Rusland plaats, in 2022 is Qatar aan de beurt. Voor het eerste WK met 48 deelnemers in 2026 geldt de gemeenschappelijke kandidatuur van de Verenigde Staten, Canada en Mexico als favoriet.

China zou ook interesse hebben om het WK van 2030 te organiseren, hoewel dat volgens de huidige regels eigenlijk niet kan. Die schrijven voor dat een continent dat een WK huisvest de twee edities daarna wordt overgeslagen. Vanuit Europa zou Engeland interesse hebben in de organisatie van het WK 2030.