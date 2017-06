Twente haalt Duitser van Dortmund

Alexander Laukart komt over van de Onder 19-ploeg van de Duitse topclub en tekent een contract voor drie seizoenen in Enschede. Laukart is een linkermiddenvelder die achttien jaar geleden werd geboren in Hamburg.

In zijn geboortestad speelde hij in de jeugd van St. Pauli. Vervolgens maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van VfL Wolfsburg, om daarna weer terug te keren bij St. Pauli. De afgelopen twee seizoenen kwam Laukart uit in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund.

"Ik ben blij dat ik bij FC Twente heb getekend en heb er veel zin in om in dit prachtige stadion te gaan spelen. Ik ben een speler die het spel leest en altijd wil winnen. Als de supporters blij naar huis gaan, ben ik ook gelukkig", laat Laukart weten op de website van FC Twente.