"Ik kijk er erg naar uit. Ik hou er heel erg van om eigen publiek te lopen. Dat is geweldig", vertelt Schippers in Telesport Vandaag over de wedstrijd in Hengelo. "Hopelijk zit het weer een beetje mee. Dat verschilt nogal eens. Ik hoop onder de tijd van twee jaar geleden te lopen."

Schippers liep in mei 2015 op de 100 meter voor het eerst onder de 11 seconden in Hengelo: 10.94. Haar persoonlijk record op die afstand staat op 10.81.