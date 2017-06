De 21-jarige spits uit Noorwegen verhuist van FC Groningen naar de Deense club waarbij de 109-voudig international van Oranje sinds vorig jaar speelt. Sørloth had bij de noorderlingen weliswaar nog een doorlopend contract tot medio 2020, maar hij was niet verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Ernest Faber. De club wilde daarom meewerken aan een vertrek.

De Noorse jeugdinternational kwam afgelopen seizoen 25 keer in actie voor FC Groningen, waarvan slechts zes keer als basisspeler. De spits maakte drie doelpunten in de eredivisie. Faber gaf voorin de voorkeur aan Mimoun Mahi, Bryan Linssen en Oussama Idrissi.

Sørloth ondertekende donderdag een contract voor vier jaar bij Midtjylland, waarbij Van der Vaart dit seizoen slechts een bescheiden inbreng had.