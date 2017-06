Na de zeges op Denemarken en Noorwegen won de ploeg van bondscoach Jamie Morrison donderdag ook van Israël. Wel leverde Oranje in de derde wedstrijd voor het eerst een set in: 25-19 25-11 22-25 25-15.

Nederland speelt vrijdag tegen Oekraïne en zaterdag de laatste wedstrijd tegen Azerbeidzjan. Het gastland had eerder op de dag met 3-0 van Denemarken gewonnen en is net als Nederland nog ongeslagen. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Japan, de nummer twee krijgt eind augustus een herkansing.