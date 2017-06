Aanvoerder Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum sloten allemaal aan bij het trainingskamp in Lagos. De selectie van Fred Grim bestaat nu uit 25 spelers.

Zonder de vijf nieuwkomers, doorgaans allemaal verzekerd van een basisplaats, won Oranje woensdag in Agadir de oefeninterland tegen Marokko met 2-1. Wesley Sneijder vloog daarna direct terug naar Turkije, waar hij zaterdagmiddag met Galatasaray de laatste competitiewedstrijd van het seizoen speelt tegen de kersverse bekerwinnaar Konyaspor. Sneijder komt vervolgens weer zo snel mogelijk naar Rotterdam, voor de oefeninterland van Oranje zondagavond tegen Ivoorkust.

Robben bereidde zich de afgelopen dagen in München voor op de laatste twee interlands van dit seizoen, tegen de Ivorianen en tegen Luxemburg in de WK-kwalificatie (9 juni). Strootman sloot zondag het Italiaanse voetbalseizoen af met AS Roma en zette een dag later zijn handtekening onder een nieuw, vijfjarig contract.

Wijnaldum reisde met Liverpool helemaal naar Australië voor een oefenpotje tegen Sydney FC. De middenvelder kreeg daarna een paar dagen vrij om bij te komen. Blind won vorige week woensdag met Manchester United ten koste van Ajax de finale van de Europa League. De Amsterdamse aanvoerder Klaassen hield daar een knieblessure aan over en sloot daarom in tegenstelling tot vier andere Ajacieden niet zondag, maar donderdag pas aan in Lagos.

Grim trainde donderdag met de nieuwelingen en de spelers die woensdag niet of slechts korte tijd in actie kwamen. De basiskrachten bleven binnen.