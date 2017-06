Gigantische verrassing bij World Cup of Darts

Bij het WK voor koppels gold Schotland als één van de topfavorieten, maar Gary Anderson en Peter Wright lieten zich donderdagavond inpakken door Singapore. Paul Lim en Harith Lim versloegen de nummers twee en drie van de wereld in de eerste ronde met 5-2 in legs in Frankfurt.

Van Gerwen en 'Barney'

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen doen namens Nederland mee in Duitsland. In de eerste ronde speelt het favoriete koppel tegen Tsjechië. In 2014 pakte het tweetal de titel. Vorig jaren Van Barneveld en Van Gerwen de finale van Engeland.

Adrian Lewis en Phil Taylor wonnen vier van de afgelopen vijf edities. Lewis is er dit jaar wel bij, maar doet dat deze keer aan de zijde van Dave Chisnall.