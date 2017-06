Sampaoli liet zijn doorlopende contract bij Sevilla ontbinden om bij zijn land aan de slag te gaan als opvolger van Edgardo Bauza, die begin april werd ontslagen na de nederlaag tegen Bolivia (2-0). Messi ontbrak toen bij de Argentijnen vanwege een schorsing. De aanvoerder van de 'Albicelestes' werd aanvankelijk voor vier duels geschorst, maar de wereldvoetbalbond FIFA besloot die schorsing afgelopen maand op te heffen. Dat betekent dat Sampaoli in de resterende WK-kwalificatiewedstrijden gewoon kan beschikken over zijn vedette.

De nieuwe bondscoach zit volgende week vrijdag voor het eerst op de bank in de oefeninterland tegen Brazilië. Argentinië oefent daarna ook nog tegen Singapore. De WK-kwalificatie gaat begin komend seizoen verder met wedstrijden tegen Uruguay en Venezuela. De Argentijnen moeten bij de eerste vier eindigen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK, de nummer vijf strijdt in een play-off met een land uit Oceanië om één ticket naar Rusland.

Sampaoli eindigde dit seizoen met Sevilla op de vierde plaats in de Spaanse competitie, goed voor een plek in de voorronde van de Champions League. Daarvoor was hij ruim drie jaar bondscoach van Chili, waarmee hij in 2015 de Copa América won.