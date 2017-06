"Dat was meer een algemeen gesprek over wat organisatorische zaken en andere aangelegenheden. Natuurlijk heb ik gezegd wat ik overal van vind. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Maar inhoudelijk hou ik dat voor mezelf want het was een vertrouwelijk gesprek met de bondscoach.”

Als Advocaat komende dinsdag samen met zijn assistent Ruud Gullit voor het eerst aan de slag gaat, verwacht Robben opnieuw met de bondscoach om tafel te gaan. "Dan zullen we meer inhoudelijk met elkaar praten over het Nederlands elftal en dan zal ik mijn gedachten over het voetbal op tafel leggen.”

Foto: AP

Robben werd na het ontslag van Danny Blind door de KNVB-directie bestaande uit Jean-Paul Decossaux en Hans van Breukelen bezocht. Hij wilde graag meepraten over Blinds opvolging en het KNVB-duo wilde weten hoe Robben in de opvolging van Blind stond. De naam Advocaat is tijdens dat gesprek in München nooit gevallen. De Hagenaar was totaal niet in beeld en veel internationals waren sowieso onstemd over Advocaats gedrag een jaar geleden. Toen liet hij Oranje en Blind in de steek om zakken met Turkse lira’s op te strijken bij de Turkse topclub Fenerbahce.

Robben: "Het heeft geen zin daarover nu nog te praten. Evenmin over wat na het ontslag van Blind allemaal is voorgevallen bij de KNVB. Ik heb daar wel een mening over, maar die hou ik voor mezelf. Als aanvoerder moet ik het elftal en de spelersgroep beschermen en als ik nu alles weer oprakel gaat dat een eigen leven leiden met het gevaar dat iedereen weer over elkaar heen valt.”

Foto: Hollandse Hoogte

"In dat geval heeft niemand het meer over die belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, die we moeten winnen om zicht te houden op het WK in Rusland. Het is met alle respect ‘maar’ Luxemburg, maar we hadden het de eerste wedstrijd in Luxemburg ook niet eenvoudig. Nu moeten we over ze heen walsen volgende vrijdag in De Kuip.”

Volgens Robben is het daarvoor belangrijk dat iedereen zich bij Oranje op voetbal focust en niet op randzaken. "Met voetbal hebben we het namelijk al moeilijk genoeg is in Bulgarije bewezen.” De nederlaag daar gevoegd bij de armoedige vertoning kostte bondscoach Danny Blind de kop.

Foto: ANP

"Daarom staan we nu aan de vooravond van een nieuwe start, een herstart om ons alsnog te kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland. We zijn nog niet uitgeschakeld met Oranje en zolang moet alles en iedereen wijken om dat doel alsnog te bereiken”, weet de aanvoerder van het Nederlands elftal.