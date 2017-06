"Het is in elk geval niet zo dat het kunstgras me over de streep heeft getrokken om naar Ajax te gaan”, lacht hij. "Maar elk woord dat ik eraan besteed, is er één te veel”, aldus de speler die uiterst fit zegt te zijn. "Ik ben uitvoerig bekeken en alles ziet er goed uit.”

Lees het hele interview met Huntelaar in de Premiumversie van Telesport/De Telegraaf.

Lees ook op telesport.nl:

- Ajax haalt Huntelaar terug naar Amsterdam

- Huntelaar in spoor Cruijff, Rijkaard, Litmanen