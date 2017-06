Huntelaar levert flink in bij Ajax: 'Geld geen drijfveer'

"Geld is nooit een drijfveer geweest”, zegt Huntelaar die in Amsterdam ook maar een klein deel verdient van zijn riante Schalke 04-salaris. "Voor mij is de keuze tussen Ajax en een land, competitie of club, waar ik niks mee heb heel simpel, hoor.”

"Ajax is in Nederland de club waar ik altijd gek van ben geweest. Na het contact met Marc Overmars – in de vorige zomer – heeft de gedachte om weer in dat rood-witte shirt te mogen spelen me ook niet meer losgelaten. Een kleine maand terug werd Ajax weer concreet en was mijn beslissing vrij snel gemaakt.”

