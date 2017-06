Huntelaar: 'Kasper is nummer 1, ik nummer 2'

"Ik weet wat mijn rol is en die ga ik zo goed mogelijk invullen", aldus Huntelaar, die tussen 2006 en 2008 ook al bij Ajax speelde. "Kasper is nummer één en ik ben nummer twee."

"Ik vind het sowieso leuk om terug te zijn in Nederland en kijk ernaar uit. Met elkaar gaan we iets moois neerzetten. Daar ben ik na de wedstrijden tegen ze in de Europa League wel van overtuigd. Het voelt gewoon goed en ik weet zeker dat ik echt wel mijn minuten ga krijgen.”

