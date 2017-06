Ronaldo op recordjacht

Ronaldo is met 103 doelpunten al topschutter in het hoofdtoernooi van de Champions League. Hij trof dit seizoen al tien keer doel in het toernooi. Alleen Lionel Messi was met elf doelpunten vooralsnog succesvoller. Beide aanvallers van Real en Barcelona vierden al zeven keer een hattrick in de Champions League.

Ronaldo en zijn ploeggenoot Sergio Ramos scoorden in twee finales om de Champions League. Alleen Alfredo Di Stefano presteerde beter. Hij trof voor Real Madrid doel in vijf finales om de Europa Cup 1, de voorganger van de Champions League. Ronaldo en Ramos scoorden allebei al drie keer in een finale van de Champions League.

Ramos bracht al tien treffers op zijn naam op het hoogste Europese niveau. Alleen de verdedigers Roberto Carlos (16), Christian Panucci (11) en Gerard Piqué (11) scoorden vaker in de Champions League.