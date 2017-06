Met de zege in de openingswedstrijd zette de Nederlandse mannenploeg een goede serie voort. Het team van bondscoach Gido Vermeulen verzekerde zich zondag in Apeldoorn tegen Slowakijke (3-2) van deelname aan het WK in 2018. Het is de eerste keer sinds 2002 dat Oranje mag meedoen aan de mondiale titelstrijd.

Vermeulen wijzigde zijn selectie de afgelopen week op drie plaatsen. Gijs Jorna, Kay van Dijk en Robin Overbeeke mochten thuisblijven. Wouter ter Maat, Auke van de Kamp en Just Dronkers namen hun plaatsen in.

Nederland speelt zaterdag tegen China en zondag tegen Turkije. Groep 2 bestaat in totaal uit twaalf landen. De eerste drie plaatsen zich voor de Final Four in Australië. Daarin staat promotie naar het hoogste niveau op het spel.

Nederland speelt volgend weekeinde in Tsjechië en sluit de groepsfase van 16 tot en met 18 juni af in Den Haag.