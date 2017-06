Investeerder weigert 1860 München te redden

Investeerder Hasan Ismaik uit Jordanië weigert de nodige miljoenen te betalen om de in financiële nood verkerende club te redden. Daardoor kan de voormalig Duitse kampioen niet voldoen aan de eisen voor een licentie om in de 3.Liga uit te komen, het derde niveau van Duitsland.

1860 München degradeerde dit seizoen vanuit de Tweede Bundesliga. De tweede club uit München kwam twintig seizoenen uit op het hoogste niveau van Duitsland. In 1966 werd de club landskampioen. In 2004 daalde 1860 München af naar het tweede niveau.

Dit seizoen kwam de club vooral in het nieuws vanwege ongeregeldheden met supporters. In de laatste wedstrijd gooiden fans uit onvrede over de degradatie stoeltjes, stangen en andere voorwerpen op het veld.