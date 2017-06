De Amerikaanse oud-toptennisser fungeert deze week tijdens Roland Garros voor het eerst als coach van de dertigjarige Serviër. Agassi en Djokovic gebruiken het grandslamtoernooi in Parijs vooral om aan elkaar te wennen, maar wat de 47-jarige Amerikaan betreft komt er zeker een vervolg. "Als Novak mij op Wimbledon of in New York bij de US Open erbij wil hebben, dan zal ik er zijn'', zei Agassi vrijdag bij Eurosport.

Djokovic nam onlangs afscheid van een groot deel van zijn begeleidingsstaf, nadat hij eind vorig jaar al had gebroken met coach Boris Becker. In zijn zoektocht naar een nieuwe impuls kwam de huidige nummer twee van de wereld uit bij Agassi.

Vanwege talrijke andere verplichtingen twijfelde de man van Steffi Graf aanvankelijk toen Djokovic hem benaderde. "Maar Steffi zei tegen me: doe het, misschien vind je het wel heel leuk'', vertelde Agassi. De voormalige nummer één van de wereld gaat na de eerste week zoals afgesproken terug naar huis, maar sluit later in het seizoen weer aan als Djokovic dat wil.