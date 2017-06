De Franse topclub presenteerde vrijdag Antero Henrique als zogeheten sportief directeur. Kluivert werd vorig jaar aangesteld als technisch directeur, met onder meer het aan- en verkoopbeleid in zijn takenpakket. Ook werd de voormalige topspits belast met de voetbalschool van 'PSG'.

De grootmacht uit Parijs beleefde een tegenvallend seizoen. De peperdure formatie van trainer Unai Emery moest de landstitel afstaan aan AS Monaco en liet zich in de achtste finales van de Champions League aftroeven door FC Barcelona. Na een 4-0-zege in Parijs ging de Franse ploeg in Camp Nou met 6-1 onderuit, waardoor hij werd uitgeschakeld. De aankopen van Kluivert bleken bovendien niet al te succesvol.

Onduidelijk is wat de komst van Henrique betekent voor Kluivert. Volgens voorzitter Nasser Al-Khelaifi moet de 49-jarige Portugees zorgen voor een "nieuwe dynamiek'' en de sterren van de toekomst gaan opsporen.