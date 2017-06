premium

Van Gerwen speelt op WK met voetblessure

53 min geleden

Even waren er twijfels of Michael van Gerwen vanavond tijdens het WK darts voor landenteams wel in actie zou komen. De 28-jarige Brabander kampt namelijk met een slijmbeursontsteking in de voet. Maar de regerend wereldkampioen is toch fit genoeg om in Frankfurt een koppel met Raymond van Barneveld te vormen. Nederland is voor de eerste ronde gekoppeld aan Tsjechië.