Borussia Dortmund smijt met miljoenen voor Ajax-trainer Bosz

De Duitsers zijn bezig de belangstelling concreet te maken en zijn bereid de oud-international van Oranje een fors salaris te bieden. Goed ingevoerde bronnen zeggen dat Bosz vier miljoen per jaar kan incasseren.

Vandaag en morgen heeft er op alle fronten topoverleg plaats. De leiding van Ajax – algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur spelersbeleid Marc Overmars, die samen een groot stempel drukken op de sportieve koers van de Amsterdammers – moet bepalen of zij met alle geweld de coach aan zijn contract gaat houden of na één sensationeel seizoen met zoveel jong talent wéér een nieuwe trainer gaat aanstellen.

Sportief gezien is er geen enkele reden om mee te werken aan een vertrek van Bosz, die géén clausule in zijn contract heeft en ook nog niet heeft laten weten of hij wil vertrekken. Het zou ook voor de spelers een groot verlies zijn om deze coach, wiens speelstijl en visie zij na een moeilijk begin hebben omarmd, te zien weglopen.

