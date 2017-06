IJzersterk begin van 'strompelende' Van Gerwen en Van Barneveld

Even was er nog schrik dat Van Gerwen niet kon aantreden. De 28-jarige Brabander kampt namelijk met een actue slijmbeursontsteking in zijn linkervoet, maar voelde zich op de valreep toch fit genoeg om aan de oche te verschijnen. Voor de zekerheid was wel Benito van de Pas al 'ingevlogen', maar hij mocht in Frankfurt als toeschouwer in de zaal plaatsnemen.

Risico

Van Gerwen bleef wel langer in zijn hotel en kwam pas laat richting het hoofdpodium, om zo zijn voet waar mogelijk te ontlasten. Tijdens de partij was duidelijk zichtbaar dat Van Gerwen, die zich alles behalve soepel voortbewoog, niet pijnvrij speelde. Nederland neemt daarmee toch een risico, want mocht Van Gerwen zich zaterdag alsnog terugtrekken dan is het toernooi ook direct voorbij. In dat geval mag Van de Pas niet meer aantreden als vervanger.

Van Gerwen en Van Barneveld willen echter dolgraag de wereldtitel terug. Tijdens de laatste editie gingen zij in de eindstrijd ten onder tegen Engeland, destijds met Phil Taylor en Adrian Lewis in de gelederen. Taylor is dit jaar vervangen door Dave Chisnall. Het begin tegen Tsjechië was in elk geval veelbelovend. Het tweetal kwam samen tot een gemiddelde van 109,33. Het Oranje-duo hoopt zo op en herhaling van 2014, toen wel de wereldtitel werd veroverd. De volgende tegenstander is Amerika. De weg is nog lang. De finale staat in elk geval voor zondag gepland.

Sensatie

Een dag eerder zorgden de darters van Singapore overigens voor een grootse sensatie op het WK. Paul en Harith Lim kegelden Schotland uit het toernooi. Dat betekende een enorme blamage voor het koppel Gary Anderson en Peter Wright, dat in Frankfurt als eerste was geplaatst. Singapore won met 5-2 in legs van de nummers 2 en 3 van de individuele wereldranglijst.