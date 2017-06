Bij Van Gerwen stak donderdag op weg naar Frankfurt een acute slijmbeursontsteking aan zijn linkervoet de kop op. "Ik wist eerst niet wat het was. Ik heb wel vaker last van mijn linkervoet. Vanochtend kon ik niet spelen. Ik heb vandaag veel specialisten gezien en die hebben gezorgd dat ik kon spelen. Geen spijt dat ik dit heb gedaan. Je wint samen en je verliest samen", vervolgde Van Gerwen, die met pijnstillers speelde en zich toch wel strompelend over het podium bewoog, voor de camera's van RTL.

Lees ook op telesport.nl:

- IJzersterk begin van strompelende Van Gerwen en Barney

Effect op het spel van Van Gerwen en Van Barneveld had het allemaal nauwelijks. Het tweetal kwam tot een gemiddelde van ruim 109 en won zo eenvoudig met 5-1 in legs van de Tsjechen. "Maar goed, gooien doe ik ook met mijn arm en niet met mijn voet", merkte Van Gerwen enigszins 'droogjes' op. "Nu heb ik toch weer 24 uur totdat we onze volgende wedstrijd spelen. Even goed mijn voet laten rusten en ijs erop." De volgende tegenstander voor Nederland is Amerika.

Van Barneveld had zich wel even zorgen gemaakt. "Ik zag hem vanmiddag in de lobby van het hotel aankomen. Dat zag er niet goed uit." Uit voorzorg kwam Benito van de Pas over naar Frankfurt, maar rond de klok van half negen in de avond werd toch besloten dat Van Gerwen zou aantreden. "Dan zie je ineens 109 en dat is waanzinnig. Hij is een bijter en geeft nooit op. Denk eraan dat hij heel veel pijn heeft. Maar hij doet dit ook voor Nederland."