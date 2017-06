Kluivert met PSG in gesprek over toekomst

De vorig jaar in dienst getreden Amsterdammer zal nu moeten kijken welke consequenties de reorganisatie voor hem heeft. Zijn gezin en hij hebben het naar hun zin in Parijs, de relatie met eigenaar Nasser Al-Khelaifi is warm en Kluivert heeft een langlopend contract. Maar het is duidelijk dat de club weleens betere seizoenen heeft gekend. De komende dagen zal meer duidelijk worden over het lot van Kluivert. In de verdere gesprekken wordt bepaald of er een andere functie voor hem inzit of dat de wegen scheiden.