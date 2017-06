Oranje met fitte groep terug naar Nederland

Wesley Sneijder meldt zich zaterdagavond weer bij het Nederlands elftal. Hij vloog afgelopen week vanuit Istanbul op en neer naar Marokko om zijn 129e interland te spelen. De spelmaker sluit het Turkse seizoen zaterdagmiddag met Galatasaray af en komt daarna naar Rotterdam. Als Sneijder zondag speeltijd krijgt tegen Ivoorkust, dan komt hij op gelijke hoogte met recordinternational Edwin van der Sar.

Ook Stefan de Vrij voegt zich zaterdagavond bij Oranje. De verdediger laat zijn pijnlijke knie onderzoeken door de medische staf van de nationale ploeg. Daarna wordt duidelijk of hij vervroegd met vakantie kan of beschikbaar is voor de wedstrijd van vrijdag in de WK-kwalificatie tegen Luxemburg.

Oranje trainde zaterdag voor het laatst onder leiding van Grim. Dick Advocaat begint dinsdag aan zijn derde termijn als bondscoach. Grim wordt net als Ruud Gullit zijn assistent. Hij zit zondag tijdens het duel met Ivoorkust nog wel voor de derde keer op rij als eindverantwoordelijke op de bank.