premium

Voor het eerst sinds 1994: Drie Fransen in achtste finales Roland Garros

56 min geleden ANP

Voor het eerst in 1994 staan er drie Franse tennissters in de achtste finales van Roland Garros. Alizé Cornet schaarde zich zaterdag bij de laatste zestien met een verrassend eenvoudige zege op de als negende geplaatste Agnieszka Radwanska uit Polen (6-2 6-1). Haar landgenote Caroline Garcia won even later een spannende ontmoeting met Su-Wei Hsieh uit Taiwan: 6-4 4-6 9-7