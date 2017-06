"Dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is met acties wel gebleken", zegt de 26-jarige middenvelder in gesprek met FOX Sports. Zo werd Wijnaldum in de dramatisch verlopen WK-kwalificatie-interland tegen Bulgarije (2-0 verlies) in de rust naar de kant gehaald.

Tijdens Bulgarije - Nederland stond Danny Blind nog aan het roer bij Oranje. Ondertussen is Blind weg en is Dick Advocaat de nieuwe bondscoach. "Ik weet niet of het nu een nieuwe start wordt. Dat gaan we zien. Daar kan ik niks over zeggen."

Verrast door komst Advocaat

De aanstelling van Advocaat verraste Wijnaldum. "Ik had het niet verwacht. Maar er zijn zo veel dingen in de voetballerij die je niet verwacht en die toch gebeuren. Maar het is een goede trainer. Er is van alles gebeurd. In de korte periode dat hij hier was (Advocaat was kortstondig assistent van Danny Blind, red.) heeft hij wel invloed gehad op het team."

Advocaat vertrok uiteindelijk naar Fenerbahçe, maar is nu dus weer terug. "Hij was heel snel weg. Ik heb toen ook al gezegd: 'Als iemand niet het gevoel heeft om bij het Nederlands elftal te zijn, is het beter als diegene weggaat. Dan is die er met tegenzin. Toen was het beter dat hij wegging", aldus Wijnaldum over de nieuwe bondscoach van Oranje.