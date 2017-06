Volg vanaf 20.45 uur Juventus - Real Madrid via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Juventus hoopt na vier verloren finales eindelijk weer eens de 'beker met de grote oren' mee te nemen naar Turijn. Dat deed de Italiaanse recordkampioen voor het laatst in 1996, door de strafschoppen beter te nemen dan Ajax.

Zinedine Zidane

Bij twee van de vier verloren finales die volgden, in 1997 en 1998, stond Zinedine Zidane op het veld bij de 'Oude Dame'. De Franse spelmaker won de Champions League in 2002 wel in het witte shirt van Real Madrid. Vorig jaar deed hij dat ook als trainer van de 'Koninklijke'.

Foto: Reuters

De ploeg van Zidane nam in de finale tegen Atlético Madrid de strafschoppen beter. Twee jaar daarvoor had Real de stadgenoot ook al verslagen en daarmee eindelijk 'La Décima' veroverd, de tiende eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

De finale van zaterdag tussen de kampioenen van Spanje en Italië begint om 20.45 uur. De Duitse scheidsrechter Felix Brych heeft de leiding onder het gesloten dak van het stadion in de hoofdstad van Wales.

