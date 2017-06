Van Rijsselberghe twijfelt over toekomst

"Als ik het echt niet zie zitten, dan moet de stekker eruit worden getrokken", is de 28-jarige tweevoudig olympisch kampioen duidelijk. De Nederlander veroverde in Londen in 2012 en in Rio de Janeiro in 2016 op de Spelen goud in de RS:X-klasse. Van Rijsselberghe nam in de afgelopen periode een flinke rustpauze en begon pas vorige maand weer met trainen. Is een WK-medaille met die voorbereiding haalbaar? "Zeker weten, ik hoop daar mee te varen om de medailles. Maar het is een postolympisch jaar, we doen alles wat rustiger aan en pakken het wat anders aan. We gaan het zien."