Ruime zege Portugal zonder Real-sterren

1 uur geleden

Portugal heeft zaterdag eenvoudig met 4-0 gewonnen van Cyprus. In Estoril waren João Moutinho (tweemaal), Pizzi en André Silva de doelpuntenmakers. Real Madrid-spelers Cristiano Ronaldo en Pepe waren logischerwijs niet van de partij. In Cardiff spelen zij later op de avond de Champions League-finale tegen Juventus.