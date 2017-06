Hasselbaink vervolgt loopbaan in Israël

De 26-jarige Hasselbaink had een aflopend contract bij Excelsior en stapt dus transfervrij over naar Ironi Kiryat Shmona, dat vorig seizoen zevende werd in de competitie. De snelle aanvaller heeft een overeenkomst voor drie jaar ondertekend.

Hasselbaink had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de twaalfde plaats van Excelsior. Hij scoorde tien keer en gaf zes assists. In het verleden kwam de geboren Amsterdammer uit voor Go Ahead Eagles, het Griekse Veria FC en de Schotse clubs St. Mirren, St. Johnstone en Hamilton.