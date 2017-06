Real Madrid schrijft geschiedenis met titelprolongatie

Er ontspon zich in Cardiff een boeiende strijd tussen twee voetbalgrootmachten. Juventus begon sterk aan de finale, maar de Italiaanse kampioen kon het overwicht niet uitdrukken in doelpunten. Sterker nog, via een counter viel de goal aan de andere kant.

Wie anders dan Cristiano Ronaldo opende in Wales, waar het dak van het stadion vanwege veiligheid gesloten bleef, de score. Zijn schuiver werd iets van richting veranderd, waardoor de ervaren sluitpost Gianluigi Buffon kansloos bleek. Daarmee werd Ronaldo de eerste speler in de geschiedenis van het kampioenenbal die in twee verschillende finales voor het eerste doelpunt zorgde. Ook heeft nu zelfs in drie verschillende finales gescoord.

Cristiano Ronaldo viert zijn doelpunt. Foto: Reuters

Een technisch hoogstandje van Mario Mandzukic zorgde echter binnen zeven minuten voor de gelijkmaker. De 31-jarige Kroaat controleerde bal met zijn borst en kwam daarna met een bijna omhaal tot scoren. De bal verdween achter Real-keeper Keylor Navas mooi in de bovenhoek.

De wereldgoal van Mario Mandzukic in beeld. Foto: Reuters

Real Madrid oogde na rust veel sterker. Vol overgave opende de ploeg van succestrainer Zinedine Zidane de jacht op titelprolongatie. Juventus werd overrompeld en binnen drie minuten keken de Italianen plotseling tegen een onoverbrugbare achterstand van twee doelpunten aan.

Met een venijnig afstandsschot liet in de 61e minuut eerst Casemiro het net bollen en drie minuten later was Ronaldo er als de kippen bij om van dichtbij zijn tweede van de avond binnen te tikken. Dat betekende al weer zijn 105e (!) doelpunt in de Champions League.

Casemiro brengt Real Madrid op een 1-2 voorsprong. Foto: AFP

Buffon, die nog nooit de belangrijkste titel in het clubvoetbal pakte, stond er op 39-jarige leeftijd verslagen bij. De domper bij Juventus werd nog groter toen in de slotfase ook Juan Cuadrado, waarbij Sergio Ramos overigens geen sportieve rol speelde, nog eens met een rode kaart het veld moest verlaten. Zo eindigde voor de Oude Dame het seizoen toch in mineur. Zeker toen Marco Asensio in de 90e minuut ook nog eens voor de 1-4 zorgde.

De selectie van Real Madrid strijkt dankzij de eindzege een bonus van anderhalf miljoen euro per speler op. Ook coach Zidane boert goed. Hij krijgt nog eens twee miljoen euro extra boven op zijn salaris gestort. Bij Real Madrid mocht Gareth Bale, geboren in speelstad Cardiff, ook meedelen in de feestvreugde. Hij kwam in het laatste kwartier nog binnen de lijnen.

Cristiano Ronaldo is weer eens de grote man bij Real Madrid. Foto: Reuters

De successen in Europa kunnen voor Real Madrid in elk geval niet beter. Voor de derde keer in vier jaar tijd werd de Cup met de Grote Oren veroverd en liefst voor de twaalde keer in totaal.