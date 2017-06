Murray voelt topvorm terugkeren

De nummer 1 van de wereld had in de lange eerste set nog een tiebreak nodig. "Wie die set won, had duidelijk het momentum", aldus Murray tegenover de BBC. "Met deze ondergrond is het spel langzaam en zwaar. Het is moeilijk om onder die omstandigheden terug te komen."

Murray won de tweede set met 7-5 en had in de laatste set (6-0) slechts 28 minuten nodig om de klus te klaren. "Ik voel me mentaal aardig goed nu. Ik ben blij met hoe de partij verliep. Het belangrijkste aan mijn spel is het constant doorvoeren van aanpassingen. Het tactische gedeelte is erg belangrijk voor me."

Murray neemt het in de vierde ronde op tegen John Isner of Karen Khachanov. Vanwege flinke regenbuien werd die partij zaterdag afgebroken. Khachanov stond op dat moment met 1-0 voor in sets. Hij won de eerste via een tiebreak.