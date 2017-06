Verlies Barney zonder gevolgen op WK darts

Van Gerwen pakte de eerste leg, nadat Darin Young na een 180'er de dubbel-18 twee keer miste. In de volgende leg was het de Nederlander die twee keer niet uit wist te gooien, waardoor de Amerikaan op gelijke hoogte kwam. De derde leg was voor de Boxtelnaar, die de vierde weer aan Young moest laten. Van Gerwen stelde daarna orde op zaken en liep uit naar een 4-2 overwinning.

Nederland treft zondag in de kwartfinale Duitsland, dat met 2-0 won van Brazilië. De overige kwartfinales zijn Singapore-België, Rusland-Wales en Engeland-Oostenrijk.