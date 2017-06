Na Ajax rust er vloek op CL-finale voor Juventus

Real Madrid versloeg de formatie van trainer Massimiliano Allegri zaterdagavond met 4-1 in de eindstrijd van het miljardenbal. Dat betekende alweer de vijfde nederlaag op een rij in de finale van de belangrijkste Europa League.

Foto: EPA

In 1997 en 1998 ging de Oude Dame de finale als favoriet in, maar werd er verloren van respectievelijk Borussia Dortmund (1-3) en Real Madrid (0-1). In 2003 bleek AC Milan na een doelpuntloze finale te sterk in een penaltyreeks. Ook in 2015 ging het mis. Barcelona klopte Juventus met 3-1.

Allegri wilde na afloop niet spreken van het einde van een tijdperk. Een aantal spelers van Juventus is inmiddels flink op leeftijd, zoals de 39-jarige doelman en zeer teleurgestelde Gianluigi Buffon, die voor de de derde keer de finale verloor en de Cup met de Grote Oren nog nooit won.

"Dit is absoluut niet het einde van een tijdperk. Buffon blijft onze keeper en Andrea Barzagli (een centrale verdediger van 36, red.) één van onze spelers. De club weet verder waar er moet worden ingegrepen en wat er moet worden verbeterd", aldus de trainer van Juventus.