Jake Guentzel bracht de Penguins voor 20.000 toeschouwers nog wel op voorsprong in de derde ontmoeting van de finale van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL.

Roman Josi, Frederick Gaudreau, James Neal, Craig Smith en Mattias Ekholm voorkwamen echter een derde nederlaag voor de Predators.

De stand in de best-of-sevenserie is nu 2-1 in het voordeeld van de Penguins. De volgende ontmoeting tussen beide ploegen staat maandag op het programma.