Bendsneyder ontevreden na race in Mugello

"Als je in de kopgroep zit en voor het podium vecht is de twaalfde plaats natuurlijk teleurstellend", bromde de Red Bull KTM-rijder die meende dat op het Autodromo del Mugello ook wat geluk nodig is.

"Op de lange, rechte stukken waar je door te slipstreamen veel plaatsen kan winnen, kon ik de Honda’s niet voorbijkomen. Mijn gevoel met de motor was goed, maar toch ben ik niet tevreden", vertelde de coureur die in het lange lint rijders goed meedeed maar door zijn postuur wat in het nadeel was ten opzichte van zijn lichter gebouwde concurrenten.

Eerste zege

Hoewel rijders met Honda-machines tot nu toe de boventoon voerden, werd die teneur doorbroken door de Italiaan Andrea Migno. De 21-jarige rijder van het Sky Racing Team V46 dat door Valentino Rossi wordt ondersteund, behaalde zijn eerste grandprixzege. Bovendien was het de eerste zege voor KTM in dit seizoen.

Migno troefde in de boeiende race zijn landgenoot Fabio Giannantonio (Honda) en de Spanjaard Juanfran Guevara (KTM) af. Giannantonio was in 2015 de grote rivaal van Bendsneyder in de Red Bull Rookies Cup die door de Nederlander werd gewonnen.