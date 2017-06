Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Caroline Wozniacki neemt de felicitaties in ontvangst

Wozniacki bij laatste laatste acht

36 min geleden ANP

Caroline Wozniacki heeft zondag voor de tweede keer in haar loopbaan de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Deense versloeg Svetlana Koeznetsova, de Russin die het toernooi in Parijs in 2009 nog won (6-1, 4-6 en 6-2).