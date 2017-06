Huybrechts gooide in de wedstrijd tijdens de World Cup of Darts een gemiddelde van 121,97. Van Gerwen heeft sinds februari 2016 het record in handen. Hij won toen in de Premier League Darts van Michael Smith met een gemiddelde van 123,40.

Van Gerwen won destijds een wedstrijd die tot de zeven legs ging. Huybrechts hoefde zondag slechts tot de vier legs door.