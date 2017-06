Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kiki Bertens is nu helemaal klaar in Parijs

Bertens ook klaar in dubbel

29 min geleden ANP

Kiki Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson zijn zondag gesneuveld in het vrouwendubbeltoernooi op Roland Garros. De Zwitsers-Taiwanese combinatie Martina Hingis en Yung-Jan Chan, derde op de plaatsingslijst, was in de derde ronde met 6-2 6-0 te sterk.