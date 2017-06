De Gendt wint dankzij bollenjacht

Met de ritzege, de leiderstrui, het groene tricot en de bergtrui was De Gendt de gevierde jongen in Saint-Etienné. "Eigenlijk had ik verwacht dat ik niet de benen zou hebben om lang in de aanval te gaan", erkende hij voorbij de finish.

"Ik heb de afgelopen drie weken een trainingskamp in het Spaanse Calpe belegd. Drie weken lang sliep ik in een hoogtetent, terwijl ik op zeeniveau trainde. Mijn trainer Paul Van Den Bosch is hier een voorstander van. Normaal moet je enkele dagen wedstrijdritme hebben om na die trainingen weer de intensiteit in de benen te hebben. Ik was vandaag sterker dan verwacht."

Bergtrui

De Gendt zijn doel in de Dauphiné is punten verdienen voor de bergtrui. "Daar richt ik me ook. Met een truitje om de schouders is het voor de hele ploeg makkelijker koersen. In de Tour de France zal ik ook het bergklassement als leidraad nemen voor mijn ontsnappingspogingen."

"Ik ben de laatste jaren uitgegroeid tot een man van de lange vlucht. Dat vind ik beter dan anoniem in een peloton mee rijden en uiteindelijk 17e of 18e in het klassement van een grote ronde te worden. Voor de ronde ben ik een uur bezig met alle ritten te analyseren om te kijken waar bergpunten te verdienen zijn. Ik hou dan ook nog rekening met klimmetjes in de finale, wanneer de kans groot is dat de vluchter weer door het peloton zijn terug gepakt. Op die manier kies ik mijn dagen uit."