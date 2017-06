'Hoelang nog tot Van der Poel de Tour de France wint?'

Van der Poel sprintte in de derde en laatste etappe van Saint-Cyr-le-Gravelais naar Laval over 179 kilometer naar de etappe- en de klassementwinst. De Fransen Marc Sarreu en Yohann Gne werden tweede en derde in Laval.

Zaterdag won de 22-jarige Nederlander, die uitkomt voor Beobank-Corendon, ook al de koninginnenrit van de etappekoers, waarin hij bergop de snelste was van een uitgedunde groep.

Van der Poel maakte grote indruk in het peloton, zo blijkt wel uit de tweet van Matt Brammeier. "Hoelang nog voor Mathieu van der Poel de Tour de France wint?", vraag de renner van Aqua Blue Sport zich af. "Indrukwekkend."